「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが13日までに、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を投稿した。「@miacharme_officialさんのSummer Collection POPUPへ」と題し、セクシー×ガーリーの新スタイルをコンセプトとしたブランド「miacharme」（ミアシャルム）のポップアップを訪れたことを明かした。「あいりさんにご招待いただき、とっても幸せな時間でしたこのピンクのドレスが可愛すぎて一目惚れ…