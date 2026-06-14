タレントの山口もえ（49）が13日、インスタグラムを更新。ディズニーランドでの様子を公開した。ディズニーランドの誕生日シールを手に持った写真を投稿し、「ディズニーランドへ誕生日シールもらっちゃった」と報告した。さらに「いつもはこどもばかり撮って自分を忘れるんだけど今回は皆がたくさん撮ってくれた。笑」とつづり、ディズニーランドを満喫する姿を多数公開。背景にはディズニーランドのシンボルである城が写って