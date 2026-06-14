ディズニーでは近年、『美女と野獣』『アラジン』『リトル・マーメイド』『リロ＆スティッチ』など、アニメーション作品の実写化が相次いでいる。では、ピクサーを代表する『トイ・ストーリー』が実写化される可能性はあるのだろうか。どうやら、ウッディ役のトム・ハンクスとバズ・ライトイヤー役のティム・アレンは、かなり懐疑的なようだ。 ハンクスとアレンは『トイ・ストー