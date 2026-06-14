K-POPの人気と地位が高まるなか、どの国でどのK-POPグループが人気なのかという疑問は自然と生まれるものだ。そうしたなか、韓国最大級の音源サイトMelonが最近公開した「Global-K Chart」は、その疑問に答え得る新たな指標として注目されている。【解説】日中韓のデータを集めた「Global-K Chart」とは？「Global-K Chart」は、韓国のMelon、中国のTencent Music、日本のLINE MUSICの利用量をもとに集計されるチャートだ。既存の