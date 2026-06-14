オリックスの中嶋聡シニアディレクター兼フィールドコーディネーター（57）が14日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。プロ野球のセ・パ交流戦でパ・リーグが強いことに言及した。交流戦は昨季、パ・リーグが63勝、セ・リーグが43勝だったが、今季も13日現在、パ・リーグが60勝、セ・リーグが35勝で、パ・リーグの勝ち越しが決まっている。セ・リーグでは巨人が唯一、交流戦の勝ち越しを決め、他の5球団は