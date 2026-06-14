ファストファッションブランド「GU」の公式インスタグラムが8日、更新され、GUのアイテムを組み合わせたスタッフの“夏のきれいめ1週間コーディネート”が紹介された。【写真】「全部かわいい！」GUスタッフが着こなす“夏のきれいめ1週間コーデ”※2枚目〜投稿では、「GUスタッフの1週間コーデ ぜひ真似してみてくださいね！」とつづり、GUのスタッフ・Erinaさん（156センチ）が、夏にぴったりなきれいめスタイルを7パター