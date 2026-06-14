J1東京Vの公式インスタグラムが14日までに更新され、レジェンドの豪華集合ショットを披露した。「TOKYO VERDY」と書き出すと、13日のJリーグオールスターに参加した染野唯月、福田湧矢、森田晃樹とOBの柱谷哲二氏、ラモス瑠偉氏、松木安太郎氏、菊池新吉氏の集合ショットをアップ。続けて菊池氏、柱谷氏、三浦知良、松木氏、ラモス氏、武田修宏に、元横浜Mの松永成立氏が肩を組む超豪華ショットも投稿した。この投稿に、フ