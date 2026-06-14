国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）のグランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、この模様はNHK総合テレビで生中継された。NHK ONEで見逃し配信中で、詳細なタイムテーブルが公開されている。【写真】『MAJ2026』NHK ONE見逃し配信の「詳細タイテ」『MAJ』では、般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越