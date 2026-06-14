「月額980円」と受け取れる表示で申し込んだところ、実際には総額2万6340円の年間契約だった――。スポーツ動画配信サービス「DAZN」のサッカー特化型プラン「DAZN Soccer」を巡り、SNS上で利用者から不満の声が相次いでいます。これを受け、DAZNは6月13日、公式ホームページおよび公式Xのヘルプアカウントを通じて、「DAZN Soccerのご契約についてのお詫びと今後の対応について」と題した謝罪文と今後の対応方針を発表しまし