「散歩してたら田植えが終わった田んぼに、囲われた浮島みたいなのがあるのを見つけたんだけど、コレって何？」【写真】「浮島」、その後の様子そんなコメントとともにXに投稿された写真が、多くの人の関心を集めました。投稿したのは、mashMaronさん（@Maronmash）です。写真に写っているのは、田植えを終えたばかりとみられる水田。水を張った田んぼには、整然と植えられた苗が並んでいます。その中に、ぽかんと浮かぶ小さな長方