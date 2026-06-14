日本代表が北中米Ｗ杯のグループステージ第３戦で対戦するスウェーデン代表。彼らの中盤で鍵を握る存在が、ブライトンに所属するヤシン・アヤリだ。取材場所に現われたアヤリは、派手な雰囲気をまとった選手ではなかった。ブライトンの広報が「まだ若いが、非常に落ち着いた性格の持ち主。成熟している」と話していたとおり、第一印象は実にしっかりしている。饒舌ではなく、声も大きくはない。だが、一つひとつの質問をきち