タレント・中山秀征（58）が13日放送の日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に生出演。この日、VTRで1年10カ月ぶりに“番組復帰”した元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）についてコメントした。中丸は元々自身が担当していた人気コーナー「まじっすか」に登場。スーツ姿で登場し、「ちょっと一言よろしいでしょうか？」と前置きし、「まずですね、ヒデさん、それから皆様、この度は私の軽率な行動で大変