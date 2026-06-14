国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremonyがきのう13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、Mrs. GREEN APPLEが、5つの賞を受賞。喜びのオフショットを公開した。同アワードで、主要6部門のひとつである「最優秀アーティスト賞」を昨年に続く2年連続で受賞。このほか、「最優秀J-POPアーティスト賞」「クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC」（大森元貴）、「