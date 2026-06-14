「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が13日夕、一部女性に関する海外への入国事情について補足説明をした。ひろゆき氏は12日夕の更新で、人気セクシー女優が旅行で訪れたニュージーランドで6時間以上尋問を受け、薬物検査をされ、留置場に入れられ、強制帰国となったことを明かしたポストを引用。「キャバクラやAV女優が儲かるから、、と、気軽に考える人へ。AV女優だとバレるだけで外国に入国出来