◆米女子ゴルフツアーダウ選手権第３日（１３日、ミシガン州ミッドランドＣＣ（６３０１ヤード、パー７０）１つのボールを交互に打つフォアサムで第３ラウンドが行われ、１６位から出た勝みなみ（明治安田）、渋野日向子（サントリー）組が５バーディー、３ボギーの６８で回り、通算７アンダーで首位と３打差の４位に浮上した。渋野は「チャンスについたところで２人で力を合わせてバーディーを取れたし、耐えるところは耐