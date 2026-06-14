◆米大リーグホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発。歴史的快挙を逃すも８回１／３を１安打１失点で日本人トップの７勝目をつかんだ。８回２死まで１人の走者も出さず、完全試合の予感も漂わせたが、遊撃手・ベッツの失策で走者を出した。さらに９回先頭でソロを被弾して無安打無得