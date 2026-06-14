天干と地支を組み合わせると見えてくるものとは 天干と地支を組み合わせて考える 天干と地支が作用し合って四柱推命の命式ができ上がる 天干と地支を分けて解説してきましたが、ここからは２つを組み合わせてより具体的にみていきましょう。 天干＝空間、地支＝時間と明確に分けられて伝えられていることがよくありますが（間違いではありません）、天干地支どちらにも空間があり、時間が流れています。空間がなければ時間