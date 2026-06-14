「白狐カード」は”自分”の再発見を助けてくれるかも？ 11 白狐 （びゃっこ） 与えてこそ、授けられる 基本解説 まわりの人たちからたくさんの協力を得てポジションをどんどん高めて上り詰めていくのが、天狐グループの特徴です。そのなかで白狐は目先の得を捨ててでも、もっと大きな収穫を目指して人に尽くし、自分自身を磨くことによってよりよい未来を手に入れるこ