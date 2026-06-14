「不倫相手とは散々楽しんできたのに、介護が必要になった途端、妻にお願い--」。そんな知人夫婦のエピソードを紹介した投稿がXで注目を集めています。投稿によると、夫は長年にわたって女遊びを繰り返し、家庭を顧みない生活を送っていたといいます。妻は子どもたちを育てるために、長年耐えてきたそうです。しかし、子どもたちが成長した頃、夫は大病で倒れ、後遺症が残ったとのことです。夫は当たり前のように妻に介護を求めた