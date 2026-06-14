フィデス・ハンガリー市民連盟の党大会の会場に到着し記者団に話すオルバン前首相＝13日、ブダペスト（ZoltanMathe/国営ハンガリー通信提供、AP＝共同）【ウィーン共同】4月の議会総選挙で大敗して野党に転落したハンガリーの右派「フィデス・ハンガリー市民連盟」は13日の党大会で、前首相のオルバン党首（63）の続投を決定した。ほかに候補者はおらず、賛成多数で選出された。地元メディアによると、オルバン氏は演説で「