日本代表は14日、北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦する。13日には森保一監督が前日記者会見に出席した。以下、試合前日の会見要旨─前回のW杯から4年間、主体的に戦うことを積み上げてきた。強豪オランダにどうぶつけたいか。また、遠藤航の離脱について、どのような経緯で決断したか。「ひとつめの質問で、この北中米W杯に向けて主体的にチームが機能するようにということで、チームを作ってき