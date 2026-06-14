北中米ワールドカップを戦う日本代表は13日、グループリーグ初戦オランダ戦の試合会場ダラス・スタジアムで「スタジアムファミリアライゼーション」を行い、選手たちがフィールドに入ってピッチコンディションを確認した。選手たちはそれぞれの場所でリラックスした表情を見せる中、5度目のW杯出場となるDF長友佑都はDF板倉滉、MF堂安律、DF菅原由勢とともにピッチ内に集合。両手を大きく広げてW杯の空気を味わったり、ピッチ