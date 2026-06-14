【北中米W杯グループリーグ第1節】(ニューヨーク)ブラジル 1-1(前半1-1)モロッコ<得点者>[ブ]ビニシウス・ジュニオール(32分)[モ]イスマエル・サイバリ(21分)<警告>[ブ]カゼミーロ(37分)、ロジェール・イバニェス(43分)├モロッコがペースを握る序盤に先制、ブラジルがビニシウス弾で同点!! 日本も注目のC組好カードはドロー決着└ブラジル対モロッコでW杯初CK→ゴールキックのVAR修正!! わずか約10秒で変更