[6.13 W杯C組第1節 ブラジル 1-1 モロッコ]ブラジル代表対モロッコ代表の注目カードで、今大会初めてVARが介入してコーナーキックがゴールキックに修正される事象が発生した。この試合の後半37分、ブラジルのMFマテウス・クーニャがドリブルでペナルティエリア内に侵入して相手DFアイウブ・ブアディと競り合うと、ボールはゴールラインを割った。主審はブアディのラストタッチと判定してブラジルにCKを与えた。ところがこの判