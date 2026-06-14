[6.13 W杯C組第1節 ブラジル 1-1 モロッコ]北中米ワールドカップは13日、グループリーグ屈指の好カード・ブラジル代表対モロッコ代表を開催した。序盤にペースを握ったモロッコが先制するも、ブラジルがFWビニシウス・ジュニオールのゴールで追いついて1-1の引き分けに終わった。C組は日本が首位通過の場合に2位通過のチームと、日本が2位通過の場合は首位通過のチームと決勝トーナメント1回戦で対戦するグループ。立ち上がり