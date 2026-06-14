[6.13 W杯B組第1節 カタール 1-1 スイス]北中米ワールドカップは現地時間13日、B組第1節のカタール代表対スイス代表を行い、1-1のドローに終わった。19日に行われる第2節でカタールはカナダ、スイスはボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。前半2分、いきなりカタールにチャンスが訪れる。MFエジミウソン・ジュニオールが混戦から抜け出し、GKと1対1の局面に。間合いが詰まり、シュートは惜しくも正面に。前半14分のスイス。D