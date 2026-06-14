[6.14 北中米W杯グループリーグ第1節](ボストン)※10:00開始<出場メンバー>[ハイチ]先発GK 1 ジョニー プラシドDF 2 カルレンス・アルカスDF 4 リカルド アデDF 5 ハネス デルクロワDF 8 マルティン エクスペリエンスMF 10 ジャン・リクネル・ベルガルドMF 11 ルイシウス ドン ディードソンMF 15 ルベン プロヴィドンスMF 17 ダンリー ジャン ジャックスFW 18 ウィルソン・イシドルFW 20 フランツディ ピエロー控えGK 12 ア