「北中米Ｗ杯・グループＣ、ブラジル代表１−１モロッコ代表」（１日、ニューヨーク）史上最多６度目の優勝を狙うブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、初戦でモロッコ（同７位）と激戦の末、ドロー発進となった。右ふくらはぎを痛めているＦＷネイマールはベンチ外。それでも、ＦＷビニシウス、ラフィーニャ、ＭＦカゼミーロ、ＤＦマルキーニョスらが欧州主要リーグで戦うメンバーが先発に名を連ねた。しかし、前半２１分。