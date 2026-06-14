【その日その瞬間】ラモス瑠偉さん「自信を持って楽しめばW杯V狙える」伝説の司令塔が明かす森保監督の素顔と日本サッカーへの提言山口素弘（サッカー元日本代表／57歳）◇◇◇2026年北中米サッカーW杯が開幕した。日本代表は15日（日本時間）に初戦のオランダ戦を迎えるが、日本が最初にW杯を戦った1998年フランス大会で1次リーグ3試合をフル出場した山口素弘さんに当時のこと、今大会の日本代表について聞いた。