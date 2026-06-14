【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】堂安律〈前編〉小学生時代の第一印象は「おっさん」…ガンバ育成組織で磨かれたゴールへの貪欲さ（元ガンバ大阪ジュニアユース監督・梅津博徳）FW堂安律（ドイツ1部フランクフルト／27）日本代表10番の堂安律（フランクフルト）は2017年夏に初の海外挑戦に踏み切り、オランダ、ドイツの5クラブで9シーズンをプレー。卓越した国際経験を武器に2度目となる北中米W杯に