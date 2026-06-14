山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）の敵地ホワイトソックス戦で９回途中を１安打無失点の快投を見せて７勝目をマークしたが、あと一歩のところで完全試合とノーヒットノーランを逃した。パーフェクト投球を続けていた山本は８回二死、遊ゴロに打ち取ったマイドロスの打球をベッツがまさかのエラー。わずかにバウンドが変わって取り損ね、偉業達成がストップした。場内が異様な空気に包まれ、ベッツの表情がゆがん