【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【続きを読む】堂安律〈後編〉「律には“強い日本代表の姿”を育成年代の選手に見せてほしい」（元ガンバ大阪ジュニアユース監督・梅津博徳）FW堂安律（ドイツ1部フランクフルト／27）前回カタールW杯のドイツ、スペイン戦でゴールを決め、歴史的金星獲得の原動力となった堂安は、第2次森保ジャパンではエースナンバー「10」を背負い、3月のイングランド戦ではキャプテンマークを巻