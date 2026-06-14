【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】佐野海舟〈前編〉何か話しけても「はい」「いいえ」「分かりました」…表情も変えずに淡々と（米子北高サッカー部総監督・城市徳之）■MF佐野海舟（ドイツ1部マインツ／25）北中米W杯の事前キャンプ地・メキシコのモンテレイで取材対応した佐野は「フル出場に向けてやれることを全力でやる」と頼もしいセリフを口にした。鳥取・米子北高で2000年から15年、監督としてサッ