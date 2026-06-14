【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【恩師直撃】鈴木彩艶〈前編〉恩師が語る“根っからのレッズの子”の素顔と飛躍の原点（浦和ジュニアユース・ユース元監督・工藤輝央）MF佐野海舟（ドイツ1部マインツ／25）ドイツ1部でリーグ全試合に出場するタフネスさ、球際の戦い=デュエルでトップ級の数字を叩き出す回収力、そして機を見るに敏な攻撃参加でシュートを狙っていく──。森保ジャパンの中軸として初のW杯に臨む佐野