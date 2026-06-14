【欧州の価値観を知悉する男が日本サッカーを語り尽くす】【前編を読む】フローラン・ダバディ氏〈前編〉トルシエ時代の“予言”が現実に…森保ジャパンは世界一を口にできる段階まで来たフローラン・ダバディさん（2002年日韓W杯 トルシエ監督通訳／ジャーナリスト）「史上最強」の呼び声が高い森保ジャパン。南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブライトン）、遠藤航（リバプール）というキープレーヤーの離脱はあったが、前回カタ