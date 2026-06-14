敵地ホワイトソックス戦米大リーグのドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で左膝の炎症から「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。第1打席で復活の14号先頭打者アーチを放った。球団は大谷が三塁に向かう際にとらえた“ドヤ顔”の1枚を公開し、反響を呼んでいる。着弾から10秒後、大谷は不敵に「ニヤッ」と笑っていた。初回先頭、大谷は右腕バークが投じた2球目の内角速球を完璧にとら