【欧州の価値観を知悉する男が日本サッカーを語り尽くす】【続きを読む】フローラン・ダバディ〈後編〉「史上最強」森保ジャパンへの楽観論に警鐘…期待が高かった06、14年との共通点フローラン・ダバディさん（2002年日韓W杯 トルシエ監督通訳／ジャーナリスト）1998年フランス大会から8大会連続でW杯に出場している日本代表。グループリーグ初突破は2002年の日韓大会だった。自国開催という特別な雰囲気の中、フィリップ・