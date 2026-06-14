【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【前編を読む】駒野友一〈前編〉森保ジャパンは失点しても逆転できる。2010年の僕らのようなことにはならない駒野友一さん（元日本代表DF／44歳）W杯に2大会出場して守備の重要性を誰よりも認識しているレジェンドDFは、16強入りを果たした南アもまさに守備重視のチームだったことを熟している。その経験値を踏まえながら、今回のキープレーヤー、PK戦への心構えなどについて語っても