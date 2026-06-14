【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】2006年W杯本大会で王国ブラジル相手に超絶ゴール玉田圭司氏が語る“大仕事を遂行する条件”駒野友一さん（元日本代表DF／44歳）森保一監督率いる日本代表も8年目に突入。ついに集大成となる北中米W杯に挑む。彼らは「W杯優勝」という壮大な目標にどこまで近づけるのか。2006年ドイツ、10年南アフリカ両W杯に参戦したレジェンドDFが代表で、広島で共闘した森保監督らについて熱く語