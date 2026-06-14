【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【続きを読む】松井大輔〈後編〉長友佑都は何を言われようが我が物顔でベンチに座っていればいい松井大輔さん（元日本代表MF／45歳）W杯で「本当に大事なのは本番のコンディション」と断言するのが、2010年南アフリカW杯16強戦士の松井大輔氏だ。直前まで別メニューを強いられながら、W杯初戦カメルーン戦の本田圭佑（FCジュロン）の決勝弾をアシストした彼に森保ジャパンについて語