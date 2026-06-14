◆米男子ゴルフ下部ツアーオキュネット・クラシック第３日（１３日、米テキサス州タスコサＧＣ＝７０９１ヤード、パー７０）４位で出た石川遼（カシオ）は３バーディー、１ボギーの６８で回って通算９アンダーとし、トップと４打差の２位に浮上。逆転でのツアー初優勝を狙う。２５位から出た杉浦悠太（フリー）は１イーグル、１バーディー、３ボギーの７０で、３アンダーの３１位に後退。６２をマークしたザック・フィッ