◆米男子プロゴルフツアーＲＢＣカナダ・オープン第３日（１３日、カナダＴＰＣトロント＝７３８９ヤード、パー７０）第３ラウンドが行われ、４６位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算４アンダーの４９位で最終日を迎える。中島啓太（フリー）は３バーディー、３ボギーの７０と伸ばせず、３アンダーの５５位。平田憲聖（エレコム）は７２とスコアを落とし、１アンダ