【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【前編を読む】井原正巳〈1〉無名すぎて「森・保一」か「森保・一」なのか…「モリポ？」から「ポイチ」が定着しました井原正巳さん（元日本代表DF／58歳）◇◇◇（【1】からつづく）中山雅史（通称ゴン）という男とは、もう40年を超える腐れ縁になります。最初の出会いは高校3年生の時、ユース代表の合宿でした。当時の彼は藤枝東高校のエースストライカーとしてその