◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―オランダ（１４日・ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】オランダ代表のクーマン監督とＭＦデヨング（バルセロナ）が日本戦に向けた前日会見を行った。ボランチで先発出場が濃厚となっている技巧派ＭＦは、初戦の日本戦に向けて「大きな試合、明日の試合をとても楽しみにしている」と心待ち