◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第１戦日本―オランダ（１４日、米ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦（１４日、日本時間１５日）で日本代表と対戦するオランダ代表のクーマン監督、ＭＦフランキー・デヨングが前日会見に出席した。クーマン監督は代表通算５５ゴールを誇るＦＷメンフィス・デパイ（コリンチャンス