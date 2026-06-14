◆米大リーグレッドソックス６―３レンジャーズ（１３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・レンジャーズ戦で出番がなく欠場した。２試合連続の欠場となったが、レッドソックスは逆転勝ちで２連勝となった。レンジャーズの先発は、サイ・ヤング賞２度の実績を持つ３７歳右腕のデグロム。これまでは相手先発が左腕の試合でベン