交流戦絶好調のソフトバンク。12日はヤクルトに敗れたが、交流戦は16試合で13勝３敗。投打でセを圧倒している。【もっと読む】なぜ「パ・リーグTV」見放題があって「セ・リーグTV」はないの？勢いがあるのはグラウンド上だけではない。球団経営も破格の利益を叩き出した。12日に明らかになった決算公告によれば、2026年２月期の売上高は前年から約49億円増の509億3800万円。営業利益は79億7800万円、純利益は57億2000万円だ