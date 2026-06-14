【スポーツ時々放談】【時々放談】大坂なおみ「多様性の女王」が全仏で魅せた黄金ウエア…勝敗超えて夏本番へ進む復活ロードテニスの4大大会第2弾、全仏オープンが終わった。女子は19歳のアンドレーワ（ロシア）が予選上がりのフワリンスカを退け、男子はズべレフが念願のメジャー初優勝。4度目の決勝で悲願達成し、感動の幕切れになった。29歳のチャンピオンは14歳でツアーに初挑戦、19歳の初優勝からこれが通算25勝目。198