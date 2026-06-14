【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】中山雅史氏〈1〉ポイチ（森保一）は「柔和で優しいだけ」じゃない。目が笑っていない時がある玉田圭司さん（元日本代表FW／46歳）北中米W杯で史上初の8強以上を狙っている森保ジャパン。そのためには数多くの得点を奪うことが必要不可欠だ。98年フランスW杯・ジャマイカ戦の中山雅史（沼津CRO）以降、日本のW杯スコアラーは総勢18人。うち王国ブラジルからゴールを奪ったのは、2006年