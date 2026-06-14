【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【続きを読む】井原正巳〈2〉ゴン（中山雅史）はなぜ日本代表を救えたのか…屈辱のピッチレポーターからW杯初得点まで井原正巳さん（元日本代表DF／58歳）◇◇◇ハンス・オフトが日本代表監督に就任した1992年。初めて招集メンバーのリストに目を通した時の戸惑いは、今でも鮮明に覚えています。そこに記された「森保一」という名前を、当時の主力選手のほとんどが知り